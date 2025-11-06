Євросоюз відкриє Україні доступ до оборонного фонду з бюджетом 8 млрд євро

Фонд (European Defence Fund) здійснює фінансування спільних досліджень та розробок в оборонній сфері між європейськими країнами. Мета - зміцнення конкурентоспроможності і технологічної незалежності оборонної промисловості Євросоюзу.

Україна в межах угоди отримає доступ до спільних європейських досліджень і розробок в оборонній сфері.

Основний аспект домовленості - заходи стимулювання інвестицій у сферу оборони в межах чинного європейського бюджету з метою реалізації плану ReArm Europe. Він спрямований на збільшення оборонних витрат і зміцнення військових спроможностей ЄС.

Латвійський євродепутат Ріхард Колс, який проводив переговори від парламенту, назвав угоду "чітким сигналом, що ЄС нарешті починає ставитися до оборонних інвестицій з серйозністю, якої вимагають часи".

Зазначається, що план ReArm Europe передбачає залучення європейськими країнами до 800 млрд євро на оборону.