Євросоюз відкриє Україні доступ до оборонного фонду з бюджетом 8 млрд євро

У середу, 5 листопада, Євросоюз досяг попередньої домовленості щодо приєднання України до Європейського оборонного фонду, бюджет якого становить близько 8 млрд євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Ради ЄС.
Фонд (European Defence Fund) здійснює фінансування спільних досліджень та розробок в оборонній сфері між європейськими країнами. Мета - зміцнення конкурентоспроможності і технологічної незалежності оборонної промисловості Євросоюзу.
Україна в межах угоди отримає доступ до спільних європейських досліджень і розробок в оборонній сфері.
Основний аспект домовленості - заходи стимулювання інвестицій у сферу оборони в межах чинного європейського бюджету з метою реалізації плану ReArm Europe. Він спрямований на збільшення оборонних витрат і зміцнення військових спроможностей ЄС.
Латвійський євродепутат Ріхард Колс, який проводив переговори від парламенту, назвав угоду "чітким сигналом, що ЄС нарешті починає ставитися до оборонних інвестицій з серйозністю, якої вимагають часи".
Зазначається, що план ReArm Europe передбачає залучення європейськими країнами до 800 млрд євро на оборону.
Нагадаємо, генсек НАТО Марк Рютте нещодавно заявив, що донедавна РФ виробляла більше боєприпасів, ніж усі країни-члени разом узяті, проте ситуація змінилася.
За його словами, країни НАТО вже мають найсучасніші системи, які забезпечують перевагу, а обсяги виробництва зброї - найвищі за останнє десятиліття.
РБК-Україна також писало, що Україна отримала статус розширеного партнера Об’єднаних експедиційних сил (JEF). Цей Альянс діє поза межами НАТО, проте доповнює його можливості.