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Євросоюз виділив 14 млн євро на освіту в Україні: куди підуть гроші

Фото: президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Європейський Союз виділить 14 млн. євро на купівлю нових шкільних автобусів для українських навчальних закладів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter президента Європейської Комісії Урсули фон дер Ляєн.

Повідомляється, що анонсований транш витратять на купівлю шкільних автобусів для доставки учнів до навчальних закладів із населених пунктів, де школи пошкоджено внаслідок російського вторгнення.

"Російські бомби зруйнували школи в Україні, змушуючи дітей довго і іноді небезпечно діставатися навчання. Єврокомісія виділяє 14 мільйонів євро на шкільні автобуси в Україні. Але потрібно більше", - зазначила президент Єврокомісії.

Раніше ми писали, що школи в Україні, а також дитячі садки та інші навчальні заклади у найближчому майбутньому обладнують системами відеоспостереження, металодетекторами та спеціальними огорожами. Все це – задля безпеки дітей.

Раніше ми писали, що у кількох регіонах України змінять режим роботи шкіл та дитсадків.

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автобусиЕвросоюзУрсула фон дер Ляйєн