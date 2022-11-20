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Евросоюз выделил 14 млн евро на образование в Украине: куда пойдут деньги

Фото: президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Европейский Союз выделит 14 млн евро на покупку новых школьных автобусов для украинских учебных заведений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter президента Европейской Комиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Сообщается, что анонсированный транш потратят на покупку школьных автобусов для доставки учеников в учебные заведения из населенных пунктов, где школы повреждены в результате российского вторжения.

"Российские бомбы разрушили школы в Украине, вынуждая детей долго и иногда опасно добираться до учебы. Еврокомиссия выделяет 14 миллионов евро на школьные автобусы в Украине. Но нужно больше", - отметила президент Еврокомиссии.

Ранее мы писали, что школы в Украине, а также детские сады и другие учебные заведения в ближайшем будущем оборудуют системами видеонаблюдения, металлодетекторами и специальными ограждениями. Все это - ради безопасности детей.

Ранее мы писали, что в нескольких регионах Украины изменят режим работы школ и детсадов.

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автобусиЕвросоюзУрсула фон дер Ляйен