Евросоюз и Великобритания договорились о создании дипмиссии ЕС в стране

Евросоюз и Великобритания договорились о создании дипломатической миссии ЕС в Соединенном Королевстве. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель поблагодарил представителей G7 за организацию переговоров.
Об этом сообщил пресс-центр внешнеполитической службы ЕС.
"Мы рады, что вместе достигли договоренности, основанной на доброй воле и прагматизме, по соглашению об учреждении представительства ЕС в Великобритании", - отмечается в релизе внешнеполитического ведомства ЕС.
Представительство Евросоюза в Великобритании будет иметь привилегии и иммунитет, необходимые для эффективной работы. Посол ЕС получит статус, соответствующий главам миссий государств, включая соглашение и вручение верительных грамот руководителю страны.
В своем Twitter Жозеп Боррель поблагодарил глав МИД G7 за “чрезвычайно продуктивную и хорошо организованную двухдневную встречу”.
Напомним, с 1 января 2021 года Великобритания завершила процесс выхода из ЕС. Он начался в конце января 2020 года.
После этого переговорщики из Британии и Европейского союза договорились о торговой сделке после выхода Соединенного Королевства из ЕС (Brexit).
РБК-Украина писало, что в середине апреля немецкая правопопулистская партия "Альтернатива для Германии" приняла программу, в которой главным пунктом стало требование вывести Германию из состава ЕС. С такой программой политическая сила пойдет выборы в Бундестаг, которые должны состояться в сентябре 2021 года.