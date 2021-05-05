Євросоюз і Великобританія домовилися про створення дипмісії ЄС в країні

Євросоюз і Великобританія домовилися про створення дипломатичної місії ЄС у Сполученому Королівстві. Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель подякував представникам G7 за організацію переговорів.

Про це повідомив прес-центр зовнішньополітичної служби ЄС .

"Ми раді, що разом досягли домовленості, заснованої на добрій волі і прагматизмі, щодо Угоди про заснування Представництва ЄС у Великобританії", - наголошується в релізі зовнішньополітичного відомства ЄС.

Представництво Євросоюзу у Великобританії матиме привілеї та імунітет, необхідні для ефективної роботи. Посол ЄС отримає статус, відповідний главам місій держав, включаючи угоду і вручення вірчих грамот керівнику країни.

У своєму Twitter Жозеп Боррель подякував глав МЗС G7 за "надзвичайно продуктивну і добре організовану дводенну зустріч".