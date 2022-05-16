Евросоюз утвердил финансовую помощь Украине в размере 500 млн евро

Главы МИД стран ЕС поддержали предоставление Украине помощи в размере 500 миллионов евро. Средства будут израсходованы на военную технику.

Об этом на брифинге в Брюсселе заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, передает РБК-Украина.