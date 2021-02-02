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Евросоюз может ускорить работу над санкциями против РФ из-за Навального

Автор: Игорь Литвиненко

В Европейском союзе уже в марте могут ввести санкции против России из-за задержания оппозиционера Алексея Навального. При этом в ЕС могут ускорить процесс введения санкций в зависимости от сегодняшнего судебного решения по Навальному.

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Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк на своей странице в Twitter.

"Несколько крупных государств-членов ЕС работают над первыми санкциями в рамках нового режима санкций в области прав человека. Санкции сбалансированы географически и могут быть введены в марте, но это может быть ускорено в зависимости от того, что произойдет с Навальным сегодня", - написал Джозвяк.

Напомним, сегодня в Москве идет судебное заседание, на котором рассматривается изменение условного срока на реальный для Навального.

Ранее в Евросоюзе осудили жестокость российских силовиков во время задержаний на акциях протеста в поддержку Навального.

Также РБК-Украина писало, что главный дипломат ЕС Жозеп Боррель едет в Москву, где планирует обсудить арест Навального и российскую агрессию в Украине.

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Новости Украины ЕвросоюзНавальныйСанкции против России