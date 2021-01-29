Боррель едет в Москву обсуждать Навального и агрессию в Украине

Фото: Жозеп Боррель (РБК-Украина)

Главный дипломат Европейского союза Жозеп Боррель посетит с рабочим визитом Российскую Федерацию. На встречах с официальными лицами в Москве он намерен поднять вопросы ареста оппозиционера Алексея Навального и российской агрессии в Украине.

Об этом говорится в сообщении на сайте внешнеполитической службы ЕС.

Сообщается, что Боррель приедет в Россию сегодня вечером. У него запланирована встреча с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Ожидается, что Боррель поднимет вопросы о российской агрессии в Украине, ядерной сделке с Ираном, борьбу с пандемией COVID.

"Недавнее отравление, задержание и арест оппозиционного политика Алексея Навального, а также озабоченность по поводу основных свобод и прав человека в России также будут на повестке дня", - говорится в сообщении.

Также Боррель проведет встречи с представителями гражданских организаций и членами академического сообщества в Москве.

Напомним, ранее сообщалось, что страны "Большой семерки" (G7) и Боррель осудили арест Навального. Также они обеспокоены задержаниями на протестах в России.

Накануне поездки Борреля министр иностранных дел Польши Збигнев Рау рекомендовал ему для начала провести переговоры с новым госсекретарем США и посетить Украину.