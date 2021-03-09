Евросоюз и США должны придерживаться общей позиции по России, - Германия

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас отметил необходимость соблюдения Европейским союзом и Соединенными Штатами Америки общей позиции в отношении России и Китая. Он обратился к президенту США Джо Байдену.
Об этом глава немецкого МИД написал на странице в Twitter.
Маас заявил, что Германия поддерживает сегодняшнюю администрацию США под руководством Байдена.
"Две недели назад во время Мюнхенской конференции по безопасности президент Байден заявил "Америка вернулась". "А Германия рядом с вами", - таков наш сегодняшний ответ", - написал министр.
Глава немецкого МИД добавил, что США и Европа должны действовать согласованно на вызовы со стороны России и Китая.
"Важно, чтобы Европа и США придерживались общей позиции. Для меня это означает, что всякий раз, когда Россия, Китай или другие страны угрожают нашей безопасности и процветанию, демократии, правам человека и международному праву, мы им противостоим", - подчеркнул Маас.
Напомним, в начале марта стало известно, что Германия планирует просить администрацию Байдена об отмене санкций против "Северного потока-2".
Кроме того, Германия называла вмешательством во внутренние дела новые американские санкции против "Северного потока-2".