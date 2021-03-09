Евросоюз и США должны придерживаться общей позиции по России, - Германия

Маас заявил, что Германия поддерживает сегодняшнюю администрацию США под руководством Байдена.

"Две недели назад во время Мюнхенской конференции по безопасности президент Байден заявил "Америка вернулась". "А Германия рядом с вами", - таков наш сегодняшний ответ", - написал министр.

Глава немецкого МИД добавил, что США и Европа должны действовать согласованно на вызовы со стороны России и Китая.

"Важно, чтобы Европа и США придерживались общей позиции. Для меня это означает, что всякий раз, когда Россия, Китай или другие страны угрожают нашей безопасности и процветанию, демократии, правам человека и международному праву, мы им противостоим", - подчеркнул Маас.