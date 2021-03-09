Євросоюз та США мають дотримуватися спільної позиції щодо Росії, - Німеччина

Маас заявив, що Німеччина підтримує сьогоднішню адміністрацію США під керівництвом Байдена.

"Два тижні тому під час Мюнхенської безпекової конференції президент Байден заявив "Америка повернулася". "А Німеччина поруч з вами", - така наша сьогоднішня відповідь", - написав міністр.

Глава німецького МЗС додав, що США та Європа повинні діяти узгоджено на виклики з боку Росії та Китаю.

"Важливо, щоб Європа та США дотримувались спільної позиції. Для мене це означає, що всякий раз, коли Росія, Китай чи інші країни загрожують нашій безпеці та процвітанню, демократії, правам людини та міжнародному праву, ми їм протистоїмо", - наголосив Маас.