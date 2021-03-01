В Германии назвали санкции США по "Северному потоку-2" вмешательством во внутренние дела

Правительство Германии расценивает санкции США против газопровода "Северный поток-2" как вмешательство во внутренний суверенитет страны. И подчеркивает, что не будет связывать строительство трубопровода с санкциями против России из-за Алексея Навального.

Об этом идет речь в ответе правительства на запрос фракции "Союз-90"/"Зеленые" в Бундестаге.