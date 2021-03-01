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В Германии назвали санкции США по "Северному потоку-2" вмешательством во внутренние дела

Новина українською → Берлин, Понедельник 01 марта 2021 20:52
В Германии назвали санкции США по "Северному потоку-2" вмешательством во внутренние дела Фото: трубы для строительства "Северного потока-2" (EPA-EFE)
Автор: Роман Тверденко

Правительство Германии расценивает санкции США против газопровода "Северный поток-2" как вмешательство во внутренний суверенитет страны. И подчеркивает, что не будет связывать строительство трубопровода с санкциями против России из-за Алексея Навального.

Об этом идет речь в ответе правительства на запрос фракции "Союз-90"/"Зеленые" в Бундестаге.

Немецкие власти заявили, что отвергают эти санкции и опровергают возможность, что они затронут специальный экологический фонд в земле Мекленбург - Передняя Померания, которым хотят защитить интересы участников "Северного потока-2".

Также правительство Германии подчеркнуло, что строительство "Северного потока-2" может в итоге покрыть потребности в газе Западной и Восточной Европы. И завершение проекта не зависит от санкций против России за арест Алексея Навального, которые поддерживаются властями Германии.

Ранее сообщалось, что Россия продолжает ускорять работы по прокладке газопровода "Северный поток-2". Однако, есть опасность из-за захороненных на дне в районе острова Бронхольм химических отравляющих веществ времен Второй мировой войны.

Ранее Госдеп США сообщал, что из-за угрозы санкций против "Северного потока-2" 18 европейских компаний уже покинули проект или находятся на стадии выхода.

Подробнее о ситуации с газопроводом читайте в материале РБК-Украина "Игры на трубе. Достроят ли "Северный поток-2" и чем это грозит Украине".

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