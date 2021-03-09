ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Евросоюз и США должны придерживаться общей позиции по России, - Германия

Новина українською → Берлин, Вторник 09 марта 2021 18:16
Евросоюз и США должны придерживаться общей позиции по России, - Германия Фото: Хайко Маас (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас отметил необходимость соблюдения Европейским союзом и Соединенными Штатами Америки общей позиции в отношении России и Китая. Он обратился к президенту США Джо Байдену.

Об этом глава немецкого МИД написал на странице в Twitter.

Маас заявил, что Германия поддерживает сегодняшнюю администрацию США под руководством Байдена.

"Две недели назад во время Мюнхенской конференции по безопасности президент Байден заявил "Америка вернулась". "А Германия рядом с вами", - таков наш сегодняшний ответ", - написал министр.

Глава немецкого МИД добавил, что США и Европа должны действовать согласованно на вызовы со стороны России и Китая.

"Важно, чтобы Европа и США придерживались общей позиции. Для меня это означает, что всякий раз, когда Россия, Китай или другие страны угрожают нашей безопасности и процветанию, демократии, правам человека и международному праву, мы им противостоим", - подчеркнул Маас.

Напомним, в начале марта стало известно, что Германия планирует просить администрацию Байдена об отмене санкций против "Северного потока-2".

Кроме того, Германия называла вмешательством во внутренние дела новые американские санкции против "Северного потока-2".

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Германия Соединенные Штаты Америки Российская Федерация Евросоюз Хайко Маас
NEWS
СБУ допросила Медведчука, - источник
СБУ допросила Медведчука, - источник
DAILY
Железная рука СНБО. Чем опасны жесткие решения украинской власти
Сергей Щербинаглавный редактор РБК-Украина Железная рука СНБО. Чем опасны жесткие решения украинской власти