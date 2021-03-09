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Євросоюз та США мають дотримуватися спільної позиції щодо Росії, - Німеччина

Новость на русском → Берлін, Вівторок 09 березня 2021 18:16
Євросоюз та США мають дотримуватися спільної позиції щодо Росії, - Німеччина Фото: Хайко Маас (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас наголосив на необхідності дотримання Європейським союзом та Сполученими Штатами Америки спільної позиції щодо Росії та Китаю. Він звернувся до президента США Джо Байдена.

Про це глава німецького МЗС написав на сторінці у Twitter.

Маас заявив, що Німеччина підтримує сьогоднішню адміністрацію США під керівництвом Байдена.

"Два тижні тому під час Мюнхенської безпекової конференції президент Байден заявив "Америка повернулася". "А Німеччина поруч з вами", - така наша сьогоднішня відповідь", - написав міністр.

Глава німецького МЗС додав, що США та Європа повинні діяти узгоджено на виклики з боку Росії та Китаю.

"Важливо, щоб Європа та США дотримувались спільної позиції. Для мене це означає, що всякий раз, коли Росія, Китай чи інші країни загрожують нашій безпеці та процвітанню, демократії, правам людини та міжнародному праву, ми їм протистоїмо", - наголосив Маас.

Нагадаємо, на початку березня стало відомо, що Німеччина планує просити адміністрацію Байдена про скасування санкцій проти "Північного потоку-2".

Крім того, Німеччина називала втручанням у внутрішні справи нові американські санкції проти "Північного потоку-2".

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