Евросоюз сократит помощь Украине на фоне отказа от российского газа, - Bloomberg

Почти два месяца назад глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила выделить Украине 9 млрд евро в виде чрезвычайных кредитов. До сих пор блоку удалось договориться лишь о первоначальном транше, который покрывает девятую часть этой цели.

ЕС в летний период может столкнуться с новыми проблемами, поскольку полное отключение от российского газа и ужесточение монетарной политики рискуют привести регион ко второй рецессии за два года.

В мае Еврокомиссия также обязалась профинансировать основную часть восстановления Украины, которая, по оценкам украинского правительства, может составить 750 млрд долларов.

"Это может оказаться еще более сложным вопросом для ЕС, поскольку нет согласия относительно того, как привлечь эти средства", - говорится в материале.

По словам людей, знакомых с ходом обсуждения, предложение Еврокомиссии напугало некоторые государства-члены, опасающиеся масштабных усилий, необходимых для восстановления страны, и возможных проблем с коррупцией.

"Экономические последствия войны давят на правительства ЕС, поскольку они начинают беспокоиться о риске ослабления народной поддержки Киева в ближайшие месяцы, особенно если энергоносители станут более дефицитными и дорогими", - пишет издание.

Источники издания сообщили, что когда министры финансов ЕС обсуждали помощь Украине, около трети из 27 стран-членов предупредили, что потребуются новые меры для поддержки наиболее уязвимых групп внутри блока, пострадавших от продолжающегося кризиса.

Министрам удалось договориться только о кредите для Украины в размере 1 млрд евро в качестве первого транша более крупного пакета макрофинансовой помощи. Основная часть финансового пакета, который был в принципе одобрен лидерами ЕС в мае, была заблокирована в течение нескольких недель из-за разногласий между Еврокомиссией и Германией по поводу того, как структурировать финансирование.

По словам людей, знакомых с ходом обсуждений, тупиковая ситуация вряд ли разрешится до того, как Брюссель уйдет на летние каникулы. Все 27 государств-членов должны дать свое благословение на условия пакета помощи.