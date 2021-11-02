Евросоюз собирается закрыть экспорт металлолома, Украина должна сделать то же самое, - аналитик

По его словам, ЕС может ввести в ближайшее время запрет на экспорт металлолома, и ситуация на рынке дестабилизируется. Из-за этого цена на лом вырастет еще больше, что увеличит темпы его вымывания из Украины.



"Это вызовет дестабилизацию рынка и цены непрогнозируемо вырастут. Будет также дефицит поставок по всему миру", - сказал Тарасенко.



По его прогнозам, другие страны в ответ на решение ЕС будут принимать аналогичные запреты на вывоз стратегического для металлургии сырья, и Украине следует поступить так же. Ведь уже сейчас лом из нашей страны вывозится в рекордных объемах, что вызывает дефицит этого сырья и заставляет металлургические комбинаты сокращать производство. Эксперт подчеркнул: Украина обязана защитить своего производителя.



"Если такое решение будет принято другими странами, то нам тут просто выхода другого нет. Европа лучше обеспечена ломом, чем Украина, потому что это крупнейший экспортер. У них инвестиционные процессы идут несравнимо лучше, чем в Украине. Поэтому у них его и избыток. У нас противоположная ситуация и если мы попадем в такие условия, когда все страны вдруг закроют свой экспорт, основные регионы, то они создадут для своих производителей гораздо более привлекательные условия, чем в Украине. Нам надо будет реагировать просто соответствующим образом", - объяснил Тарасенко.