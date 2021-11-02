Євросоюз збирається закрити експорт металобрухту, Україна має зробити те саме, - аналітик

За його словами, ЄС може запровадити найближчим часом заборону на експорт металобрухту, і ситуація на ринку дестабілізується. Через це ціна на брухт зросте ще більше, що збільшить темпи його вимивання з України.

"Це викличе дестабілізацію ринку та ціни непрогнозовано зростуть. Буде також дефіцит поставок по всьому світу", - сказав Тарасенко.

За його прогнозами, інші країни у відповідь на рішення ЄС прийматимуть аналогічні заборони на вивезення стратегічної для металургії сировини, і Україні слід зробити так само. Адже вже зараз брухт із нашої країни вивозиться в рекордних обсягах, що спричиняє дефіцит цієї сировини та змушує металургійні комбінати скорочувати виробництво. Експерт наголосив: Україна зобов'язана захистити свого виробника.

"Якщо таке рішення буде ухвалено іншими країнами, то нам тут просто виходу іншого немає. Європа краще забезпечена брухтом, ніж Україна, тому що це найбільший експортер. У них інвестиційні процеси йдуть незрівнянно краще, ніж в Україні. Тому у них його й надлишок. У нас протилежна ситуація і якщо ми потрапимо до таких умов, коли всі країни раптом закриють свій експорт, основні регіони, то вони створять для своїх виробників набагато привабливіші умови, ніж в Україні. Нам треба буде реагувати просто відповідним чином", - пояснив Тарасенко.