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Евросоюз собирается закрыть экспорт металлолома, Украина должна сделать то же самое, - аналитик

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Киев, Вторник 02 ноября 2021 15:25
Евросоюз собирается закрыть экспорт металлолома, Украина должна сделать то же самое, - аналитик Фото: мораторий на экспорт лома в Украине (twitter.com)
Автор: Наталия Гурковская

Для защиты своего производителя ЕС планирует ввести запрет на экспорт лома, Украине следует поступить так же.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление главного аналитика CMK Center Андрея Тарасенко.

По его словам, ЕС может ввести в ближайшее время запрет на экспорт металлолома, и ситуация на рынке дестабилизируется. Из-за этого цена на лом вырастет еще больше, что увеличит темпы его вымывания из Украины.

"Это вызовет дестабилизацию рынка и цены непрогнозируемо вырастут. Будет также дефицит поставок по всему миру", - сказал Тарасенко.

По его прогнозам, другие страны в ответ на решение ЕС будут принимать аналогичные запреты на вывоз стратегического для металлургии сырья, и Украине следует поступить так же. Ведь уже сейчас лом из нашей страны вывозится в рекордных объемах, что вызывает дефицит этого сырья и заставляет металлургические комбинаты сокращать производство. Эксперт подчеркнул: Украина обязана защитить своего производителя.

"Если такое решение будет принято другими странами, то нам тут просто выхода другого нет. Европа лучше обеспечена ломом, чем Украина, потому что это крупнейший экспортер. У них инвестиционные процессы идут несравнимо лучше, чем в Украине. Поэтому у них его и избыток. У нас противоположная ситуация и если мы попадем в такие условия, когда все страны вдруг закроют свой экспорт, основные регионы, то они создадут для своих производителей гораздо более привлекательные условия, чем в Украине. Нам надо будет реагировать просто соответствующим образом", - объяснил Тарасенко.

Как известно, ранее Федерация металлургов и ФРУ обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой временно запретить экспорт лома, чтобы сохранить металлургическую отрасль и не допустить остановки заводов. Позже Министерство экономики разработало проект постановления о временном приостановлении на экспорт лома. Но почему-то это постановление до сих пор не проголосовано.

В свою очередь депутат, член комитета ВР по вопросам экономического развития Людмила Буймистер заявила, что власть должна ввести мораторий на экспорт лома, чтобы сохранить ключевую отрасль экономики страны и избежать экономического кризиса. По ее мнению, запрет экспорта металлолома в нынешних условиях - это вопрос национальной безопасности Украины.

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