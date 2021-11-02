Євросоюз збирається закрити експорт металобрухту, Україна має зробити те саме, - аналітик
Для захисту свого виробника ЄС планує запровадити заборону на експорт брухту, Україні слід зробити так само.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву головного аналітика CMK Center Андрія Тарасенка.
За його словами, ЄС може запровадити найближчим часом заборону на експорт металобрухту, і ситуація на ринку дестабілізується. Через це ціна на брухт зросте ще більше, що збільшить темпи його вимивання з України.
"Це викличе дестабілізацію ринку та ціни непрогнозовано зростуть. Буде також дефіцит поставок по всьому світу", - сказав Тарасенко.
За його прогнозами, інші країни у відповідь на рішення ЄС прийматимуть аналогічні заборони на вивезення стратегічної для металургії сировини, і Україні слід зробити так само. Адже вже зараз брухт із нашої країни вивозиться в рекордних обсягах, що спричиняє дефіцит цієї сировини та змушує металургійні комбінати скорочувати виробництво. Експерт наголосив: Україна зобов'язана захистити свого виробника.
"Якщо таке рішення буде ухвалено іншими країнами, то нам тут просто виходу іншого немає. Європа краще забезпечена брухтом, ніж Україна, тому що це найбільший експортер. У них інвестиційні процеси йдуть незрівнянно краще, ніж в Україні. Тому у них його й надлишок. У нас протилежна ситуація і якщо ми потрапимо до таких умов, коли всі країни раптом закриють свій експорт, основні регіони, то вони створять для своїх виробників набагато привабливіші умови, ніж в Україні. Нам треба буде реагувати просто відповідним чином", - пояснив Тарасенко.
Як відомо, раніше Федерація металургів та ФРУ звернулися до президента Володимира Зеленського з проханням тимчасово заборонити експорт брухту, щоб зберегти металургійну галузь та не допустити зупинки заводів. Пізніше Міністерство економіки розробило проект постанови про тимчасове зупинення експорту брухту. Але чомусь ця ухвала досі не проголосована.
У свою чергу депутат, член комітету ВР з питань економічного розвитку Людмила Буймістер заявила, що влада має запровадити мораторій на експорт брухту, щоб зберегти ключову галузь економіки країни та уникнути економічної кризи. На її думку, заборона експорту металобрухту за нинішніх умов - це питання національної безпеки України.