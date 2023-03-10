Євросоюз скоротить споживання енергії більш ніж на 10% для відмови від російського палива

Угода була узгоджена після нічних переговорів між переговорниками від країн ЄС та Європарламенту.

Для досягнення поставленої мети країнам потрібно відремонтувати мільйони будівель, щоб витрачати менше енергії. Будівництво та експлуатація будинків виробляє третину викидів парникових газів у ЄС, і оскільки більшість європейських будівель опалюється за рахунок викопного палива, ця мета має вирішальне значення для зусиль ЄС щодо боротьби зі зміною клімату.

"Це означатиме реальні зміни на користь клімату та на шкоду Путіну", - сказав Нільс Фульсанг, провідний переговорник у Європарламенті.

Учасники переговорів погодилися, що споживання енергії кінцевими користувачами в блоці, такими як домашні господарства та заводи, у 2030 році має бути на 11,7% нижчим за очікуване до цієї дати.

Спочатку ЄС пропонував у 2021 році скоротити витрати на 9%, але у травні минулого року збільшив цей показник до 13% у прагненні швидше відмовитися від російського палива після того, як Росія, яка раніше була головним постачальником газу до Європи, вторглася в Україну.

Мета в 11,7% була компромісом між парламентом ЄС, який хотів набагато вищої мети у 14%, та деякими країнами ЄС, які хотіли дотримуватися початкової мети у 9%.

Мета матиме юридичну силу. Країни встановлюватимуть свої власні необов'язкові національні цілі, але якщо вони не відповідатимуть меті 11,7%, Європейська комісія їх скоригує.

З 2024 до 2030 року країнам доведеться економити в середньому 1,49% кінцевого споживання енергії на рік.

Країнам доведеться прискорити ремонт громадських будівель, оновлюючи щонайменше 3% загальної площі державних будівель щороку.

Тепер угоду буде передано до Європейського парламенту та країн ЄС для остаточного голосування, яке зазвичай є формальністю, за якої закон схвалюється без змін.