Соглашение было согласовано после ночных переговоров между переговорщиками от стран ЕС и Европарламента.

Для достижения поставленных целей странам потребуется отремонтировать миллионы зданий, чтобы тратить меньше энергии. Строительство и эксплуатация домов производит треть выбросов парниковых газов в ЕС, и, поскольку большинство европейских зданий отапливается за счет ископаемого топлива, эта цель имеет решающее значение для усилий ЕС по борьбе с изменением климата.

"Это будет означать реальные перемены в пользу климата и в ущерб Путину", - сказал Нильс Фульсанг, ведущий переговорщик в Европарламенте.

Участники переговоров согласились, что потребление энергии конечными пользователями в блоке, такими как домашние хозяйства и заводы, в 2030 году должно быть на 11,7% ниже ожидаемого к этой дате.

Первоначально ЕС предлагал в 2021 году сократить расходы на 9%, но в мае прошлого года увеличил этот показатель до 13% в стремлении быстрее отказаться от российского топлива после того, как Россия, ранее являвшаяся главным поставщиком газа в Европу, вторглась в Украину.

Цель в 11,7% была компромиссом между парламентом ЕС, который хотел гораздо более высокой цели в 14%, и некоторыми странами ЕС, которые хотели придерживаться первоначальной цели в 9%.

Цель будет иметь юридическую силу. Страны будут устанавливать свои собственные необязательные национальные цели, но если они не будут соответствовать цели в 11,7%, Европейская комиссия их скорректирует.

С 2024 по 2030 год странам придется экономить в среднем 1,49% конечного потребления энергии в год.

Странам придется ускорить ремонт общественных зданий, обновляя не менее 3% общей площади государственных зданий каждый год.

Теперь соглашение будет передано в Европейский парламент и страны ЕС для окончательного голосования, которое обычно является формальностью, при которой закон одобряется без изменений.