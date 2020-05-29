Евросоюз "серьезно обеспокоен" китайским законом о Гонконге

Европейский союз "серьезно обеспокоен" по поводу принятия китайским парламентом закона о национальной безопасности Гонконга. Речь идет о законе, который позволяет Китаю создать свои спецслужбы в регионе и запретить антиправительственные протесты.

Об этом говорится в заявлении высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

По словам Борреля, в ЕС обеспокоены шагами китайских властей в отношении Гонконга, которые не соответствуют их международным обязательствам. Принятие закона рискует серьезно подорвать принцип "одна страна - две системы" и высокую степень автономии Гонконга.

"Это решение в дальнейшем ставит под сомнение желание Китая поддерживать свои международные обязательства. Мы поднимем этот вопрос в нашем постоянном диалоге с Китаем", - заявил он.

При этом, как пишет Politico, Боррель исключает, что принятие закона о Гонконге негативно повлияет на коммерческие соглашения между Евросоюзом и Китаем. Слова Борреля противоречат заявлениям европейского бизнеса, обеспокоенного будущим коммерческих связей.

Напомним, накануне парламент Китая одобрил закон о нацбезопасности Гонконга, который серьезно угрожает автономному статусу этого региона.

Кроме того, президент США Дональд Трамп ранее угрожал ввести санкции против Китая в случае принятия скандального закона о нацбезопасности Гонконга.