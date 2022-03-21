Евросоюз разрабатывает пятый пакет санкций против России, - Reuters

Правительства стран Евросоюза работают над пятым пакетом санкций против Москвы из-за ее вторжения в Украину. В черном списке может оказаться много новых имен, а также нефтяное эмбарго в отношении России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Мы работаем над пятым пакетом санкций, и предлагается много новых имен", - сказал агентству высокопоставленный дипломат ЕС на условиях анонимности, поскольку обсуждения не являются публичными. Источники издания в дипломатических кругах ЕС сообщили, что страны Балтии, включая Литву, настаивают нефтяном эмбарго. Однако, отмечают собеседники агентства, Германия не хочет спешить с этим, поскольку цены на энергоносители в Европе остаются очень высокими.