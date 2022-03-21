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Євросоюз розробляє п'ятий пакет санкцій проти Росії, - Reuters

Фото: ЄС готує п'ятий пакет санкцій проти Росії (gettyimages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Уряди країн Євросоюзу працюють над п'ятим пакетом санкцій проти Москви через її вторгнення в Україну. У чорному списку може виявитися багато нових імен, а також нафтове ембарго щодо Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Ми працюємо над п'ятим пакетом санкцій, і пропонується багато нових імен", - сказав агентству високопоставлений дипломат ЄС на умовах анонімності, оскільки обговорення не є публічними.

Джерела видання в дипломатичних колах ЄС повідомили, що країни Балтії, включаючи Литву, наполягають нафтовому ембарго. Однак, зазначають співрозмовники агентства, Німеччина не хоче поспішати з цим, оскільки ціни на енергоносії в Європі залишаються дуже високими.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що наступного тижня проти Росії будуть введені нові санкції. Очікується, що до них увійдуть ті речі, які важливі Україні.

Війна Росії проти України триває 26-й день. Про ситуацію на фронтах і в регіонах - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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