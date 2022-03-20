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Против России скоро введут новые санкции, которые нужны Украине, - Кулеба

Новина українською →
Киев, Воскресенье 20 марта 2022 23:16
Против России скоро введут новые санкции, которые нужны Украине, - Кулеба Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пообещал, что против России будут введены новые санкции. Ограничения должны включить в себя те вещи, которые важны украинской стороне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Кулебы.

"Нужны новые санкции. И они будут уже скоро. На следующей неделе. Сейчас мы хотим протолкнуть именно те вещи, которые, по мнению Украины, важны", - сказал Кулеба.

Глава МИД добавил, что вчера разослал своим коллегам, от которых зависит конкретный перечень санкций, список ограничений, необходимый Украине.

Напомним, в ответ на российскую агрессию в отношении Украины большинство стран ввели жесткие санкции против Москвы. Кроме того, обсуждаются новые ограничения. Так, например, Польша предложила ЕС полностью запретить торговлю с Россией.

Война России против Украины идет 25-й день. Что происходит на фронтах и ситуация в регионах - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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