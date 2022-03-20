Против России скоро введут новые санкции, которые нужны Украине, - Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пообещал, что против России будут введены новые санкции. Ограничения должны включить в себя те вещи, которые важны украинской стороне.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Кулебы.
"Нужны новые санкции. И они будут уже скоро. На следующей неделе. Сейчас мы хотим протолкнуть именно те вещи, которые, по мнению Украины, важны", - сказал Кулеба.
Глава МИД добавил, что вчера разослал своим коллегам, от которых зависит конкретный перечень санкций, список ограничений, необходимый Украине.
Напомним, в ответ на российскую агрессию в отношении Украины большинство стран ввели жесткие санкции против Москвы. Кроме того, обсуждаются новые ограничения. Так, например, Польша предложила ЕС полностью запретить торговлю с Россией.
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