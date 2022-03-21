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Евросоюз разрабатывает пятый пакет санкций против России, - Reuters

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Брюссель, Понедельник 21 марта 2022 03:57
Евросоюз разрабатывает пятый пакет санкций против России, - Reuters Фото: ЕС готовит пятый пакет санкций против России (gettyimages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Правительства стран Евросоюза работают над пятым пакетом санкций против Москвы из-за ее вторжения в Украину. В черном списке может оказаться много новых имен, а также нефтяное эмбарго в отношении России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Мы работаем над пятым пакетом санкций, и предлагается много новых имен", - сказал агентству высокопоставленный дипломат ЕС на условиях анонимности, поскольку обсуждения не являются публичными.

Источники издания в дипломатических кругах ЕС сообщили, что страны Балтии, включая Литву, настаивают нефтяном эмбарго. Однако, отмечают собеседники агентства, Германия не хочет спешить с этим, поскольку цены на энергоносители в Европе остаются очень высокими.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что на следующей неделе против России будут введены новые санкции. Ожидается, что в них войдут те вещи, которые важны Украине.

Война России против Украины идет 26-й день. О ситуации на фронтах и в регионах - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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