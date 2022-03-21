Євросоюз розробляє п'ятий пакет санкцій проти Росії, - Reuters

Уряди країн Євросоюзу працюють над п'ятим пакетом санкцій проти Москви через її вторгнення в Україну. У чорному списку може виявитися багато нових імен, а також нафтове ембарго щодо Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Ми працюємо над п'ятим пакетом санкцій, і пропонується багато нових імен", - сказав агентству високопоставлений дипломат ЄС на умовах анонімності, оскільки обговорення не є публічними. Джерела видання в дипломатичних колах ЄС повідомили, що країни Балтії, включаючи Литву, наполягають нафтовому ембарго. Однак, зазначають співрозмовники агентства, Німеччина не хоче поспішати з цим, оскільки ціни на енергоносії в Європі залишаються дуже високими.