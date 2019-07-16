Евросоюз разморозит финансовою помощь Молдове

Европейский союз собирается разморозить финансовую поддержку Молдовы, ранее приостановленную из-за нарушения принципов демократии в стране. Об этом заявил комиссар ЕС по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан после встречи с министром иностранных дел Молдовы, передает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Хан сообщил, что в течение следующих нескольких дней Еврокомиссия выделит Кишиневу 14,5 миллиона евро финансовой помощи, которые должны пойти, в частности, на поддержку программы профтехобразования, а также функционирования зоны свободной торговли Молдовы с ЕС.

Еврокомиссар добавил, что второй транш финансовой помощи Молдова может получить уже осенью.

Также осенью, в случае положительного финального отчета МВФ, Евросоюз может предоставить Кишиневу первую часть кредита в рамках макрофинансовой помощи, направленного на поддержку платежного баланса страны.

Макрофинансовая помощь Молдове в сумме 100 миллионов евро была выделена Брюсселем в 2017 году, но через год приостановлена из-за нарушения принципов правового государства и демократии в стране.

Среди условий возобновления финансовой поддержки в Брюсселе называли борьбу с коррупцией в Молдове и проведение парламентских выборов в соответствии с международными нормами.

Министр иностранных дел Молдовы Николай Попеску заявил после встречи в Брюсселе, что новое правительство в Кишиневе настроено на сближение Молдовы с ЕС.

"Наша единственная внешнеполитическая ориентация - это европейская интеграция", - подчеркнул он, пообещав бороться с коррупцией и стремиться к деолигархизации.

Напомним, 15 июля министры иностранных дел стран Европейского союза одобрили пакет санкций против Турции за незаконное бурение шельфа у побережья Кипра.