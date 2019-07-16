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Євросоюз розморозить фінансову допомогу Молдові


Протягом наступних кількох днів Єврокомісія виділить Кишиневу 14,5 мільйона євро

Європейський союз має намір розморозити фінансову підтримку Молдови, раніше призупинену через порушення принципів демократії в країні. Про це заявив комісар ЄС з питань розширення і політики добросусідства Йоганнес Ган після зустрічі з міністром закордонних справ Молдови, передає РБК-Україна з посиланням на DW.

Ган повідомив, що протягом наступних кількох днів Єврокомісія виділить Кишиневу 14,5 мільйона євро фінансової допомоги, які повинні піти, зокрема, на підтримку програми профтехосвіти, а також функціонування зони вільної торгівлі Молдови з ЄС.

Єврокомісар додав, що другий транш фінансової допомоги Молдова може отримати вже восени.

Також восени, у разі позитивного фінального звіту МВФ, Євросоюз може надати Кишиневу першу частину кредиту в рамках макрофінансової допомоги, спрямованого на підтримку платіжного балансу країни.

Макрофінансова допомога Молдові в сумі 100 мільйонів євро була виділена Брюсселем у 2017 році, однак через рік призупинена через порушення принципів правової держави і демократії в країні.

Серед умов поновлення фінансової підтримки в Брюсселі називали боротьбу з корупцією в Молдові і проведення парламентських виборів відповідно до міжнародних норм.

Міністр закордонних справ Молдови Микола Попеску заявив після зустрічі у Брюсселі, що новий уряд у Кишиневі налаштований на зближення Молдови з ЄС.

"Наша єдина зовнішньополітична орієнтація - це європейська інтеграція", - підкреслив він, пообіцявши боротися з корупцією і прагнути до деолігархізації.

Нагадаємо, 15 липня міністри закордонних справ країн Європейського союзу схвалили пакет санкцій проти Туреччини за незаконне буріння шельфу біля узбережжя Кіпру.

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