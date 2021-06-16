Евросоюз не рассчитывает на улучшение отношений с Россией в ближайшее время, - Боррель

Евросоюз не рассчитывает на улучшение отношений с Россией в ближайшее время. Эта тема будет обсуждаться на саммите ЕС, который пройдет 24 и 25 июня в Брюсселе.
Об этом на пресс-конференции заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, передает CDE-News.
"В нынешних обстоятельствах возобновление партнерства между ЕС и Россией, позволяющее наладить более тесное сотрудничество, кажется далекой перспективой", - сказал Боррель.
По его словам, к саммиту ЕС подготовлен доклад, в котором проанализированы отношения с Россией. "Но определять дальнейшую политику будут главы государств на саммите в июне, это их прерогатива. Мы надеемся, что они примут этот доклад и проконсультируют нас, как действовать дальше", - добавил глава европейской дипломатии.
Напомним, ранее Боррель заявил, что новая внешнеполитическая стратегия Евросоюза в отношениях с Россией содержит три принципа: отталкивать, сдерживать и взаимодействовать.
Отметим, накануне саммит НАТО призвал Россию прекратить поддержку боевиков на Донбассе.
Как сообщало РБК-Украина, по итогам этого саммита РФ обвинили в использовании агрессивной и безответственной ядерной риторики.