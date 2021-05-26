Евросоюз проведет антимонопольное расследование в отношении Facebook, - Financial Times

Еврокомиссия готовится начать антимонопольное расследование в отношении соцсети Facebook . Ее подозревают в нарушении правил конкуренции.

Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.

По данным собеседников издания, Еврокомиссия уже разослала Facebook и его конкурентам анкеты с целью выяснить, нарушает ли соцсеть правила размещения бизнес-объявлений, продвигая бесплатные услуги на площадке Marketplace для более 2 млрд пользователей.

Газета направила запросы по этому вопросу в Еврокомиссии и Facebook. Администрация соцсети пока не ответила, а европейский регулятор от комментариев отказался.

Отмечается, что соцсеть Facebook до настоящего момента была единственной американской технологической компанией, избежавшей официального антимонопольного расследования со стороны Евросоюза. Ранее в ЕС рассматривали на предмет нарушений деятельности Google, Microsoft, Amazon и Apple.