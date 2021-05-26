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Евросоюз проведет антимонопольное расследование в отношении Facebook, - Financial Times

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Лондон, Среда 26 мая 2021 14:53
Евросоюз проведет антимонопольное расследование в отношении Facebook, - Financial Times Фото: против Facebook начато антимонопольное расследование (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Еврокомиссия готовится начать антимонопольное расследование в отношении соцсети Facebook. Ее подозревают в нарушении правил конкуренции.

Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.

По данным собеседников издания, Еврокомиссия уже разослала Facebook и его конкурентам анкеты с целью выяснить, нарушает ли соцсеть правила размещения бизнес-объявлений, продвигая бесплатные услуги на площадке Marketplace для более 2 млрд пользователей.

Газета направила запросы по этому вопросу в Еврокомиссии и Facebook. Администрация соцсети пока не ответила, а европейский регулятор от комментариев отказался.

Отмечается, что соцсеть Facebook до настоящего момента была единственной американской технологической компанией, избежавшей официального антимонопольного расследования со стороны Евросоюза. Ранее в ЕС рассматривали на предмет нарушений деятельности Google, Microsoft, Amazon и Apple.

Напомним, в феврале 2021 года антимонопольный комитет Италии оштрафовал Facebook на 7 млн евро за невыполнение приказа о прекращении использования данных пользователей. Этот приказ был издан еще в ноябре 2018 года.

Ранее сообщалось, что ирландский и французский филиала корпорации Google согласились выплатить Франции штраф в размере 1,1 млн евро. Причиной стало некорректное отображение рейтингов отелей в стране.

Как писало РБК-Украина, правозащитная организация Amnesty International обвинила компании Facebook и Google в помощи правительства Вьетнама подвергать цензуре критику и подавлять инакомыслие. Отмечается, что компании блокируют контент с критикой правительства Вьетнама.

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