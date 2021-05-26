Євросоюз проведе антимонопольне розслідування щодо Facebook, - Financial Times

Про це повідомила газета Financial Times з посиланням на джерела.

За даними співрозмовників видання, Єврокомісія вже розіслала Facebook і його конкурентам анкети з метою з'ясувати, чи порушує соцмережа правила розміщення бізнес-оголошень, просуваючи безкоштовні послуги на майданчику Marketplace для понад 2 млрд користувачів.

Газета направила запити з цього питання в Єврокомісії і Facebook. Адміністрація соцмережі поки не відповіла, А європейський регулятор від коментарів відмовився.

Відзначається, що соцмережа Facebook до теперішнього моменту була єдиною американською технологічною компанією, яка уникла офіційного антимонопольного розслідування з боку Євросоюзу. Раніше в ЄС розглядали на предмет порушень діяльності Google, Microsoft, Amazon і Apple.