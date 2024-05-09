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Євросоюз продовжить тимчасовий захист для українців, - Стефанішина

Четвер 09 травня 2024 20:37
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Євросоюз продовжить тимчасовий захист для українців, - Стефанішина Фото: Ольга Стефанішина (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Україна та Європейський Союз домовились щодо подовження статусу тимчасового захисту для українців, оскільки "безпекові умови не дозволяють ухвалити будь-яке інше рішення".

Про це розповіла віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

За словами Стефанішиної, вона регулярно обговорює питання статусу українців у Євросоюзі з комісаркою ЄС із питань міграції та внутрішніх справ Ілвою Йоганссон.

"Ми неодноразово обговорювали з нею питання повернення українців, продовження рішення про тимчасовий захист. Я мала з нею розмову. Ми прийняли рішення, що статус тимчасового захисту буде продовжений, тому що безпекові умови не дозволяють прийняти будь-яке інше рішення", - розповіла Стефанішина.

Вона зауважила, згідно з домовленістю Києва та Брюсселя, статус тимчасового захисту буде переглядатися таким чином, щоб відбувався плавний процес повернення українців.

"Але зараз умов для такого рішення немає", - підкреслила віцепрем'єрка.

Повернення українців

За даними НБУ, очікується, що хвиля повернення мігрантів в Україну припаде на 2025-2026 роках. Однак воно буде досить повільне через дедалі сильнішу їх адаптацію до життя за кордоном.

Водночас у багатьох країнах ЄС хочуть обмежити приймання українських біженців через великий потік мігрантів. Влада тих країн заявляє, що інтеграція всіх прибулих більше неможлива.

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Євросоюз Війна в Україні Ольга Стефанішина
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