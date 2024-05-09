Евросоюз продлит временную защиту для украинцев, - Стефанишина

Украина и Европейский Союз договорились о продлении статуса временной защиты для украинцев, поскольку "безопасные условия не позволяют принять какое-либо другое решение".

Об этом рассказала вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

По словам Стефанишиной, она регулярно обсуждает вопрос статуса украинцев в Евросоюзе с комиссаршей ЕС по миграции и внутренним делам Илвой Йоганссон.

"Мы неоднократно обсуждали с ней вопросы возвращения украинцев, продолжение решения о временной защите. Я имела с ним разговор. Мы приняли решение, что статус временной защиты будет продлен, потому что условия безопасности не позволяют принять какое-либо другое решение", - рассказала Стефанишина. .

Она отметила, что согласно договоренности Киева и Брюсселя, статус временной защиты будет пересматриваться таким образом, чтобы происходил плавный процесс возвращения украинцев.

"Но сейчас условий для такого решения нет", - подчеркнула вице-премьер.

Возвращение украинцев

По данным НБУ, ожидается, что волна возвращения мигрантов в Украину придется на 2025-2026 годы. Однако оно будет достаточно медленным из-за все более сильной их адаптации к жизни за рубежом.

В то же время во многих странах ЕС хотят ограничить прием украинских беженцев из-за большого потока мигрантов. Власти тех стран заявляют, что интеграция всех прибывших больше невозможна.

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