Евросоюз продлил санкции против России

Европейский союз принял решение о продлении экономических санкций против Российской Федерации за военную агрессию в Украине. Санкции будут действовать до 31 января 2021 года.

Об этом заявили в пресс-службе Совета Европы.

Решение о продлении санкций было принято после оценки состояния выполнения Россией минских договоренностей по урегулированию на Донбассе. В ЕС считают, что полная реализация договоренностей относительно Донбасса еще не достигнута.

Санкции ограничивают доступ к первичному и вторичному рынкам капитала ЕС для некоторых российских банков и компаний, а также запрещающие финансовую помощь и посредничество для российских финансовых институтов.

Также санкции запрещают любой импорт, экспорт и передачу военной техники и товаров двойного назначения, которые могут использоваться в военных целях. Кроме того, они ограничивают доступ России к некоторым чувствительным технологиям, которые могут быть использованы в российском энергетическом секторе.

Напомним, ранее Евросоюз продлил на год санкции против России за оккупацию украинского Крыма.

Кроме того, Украина пригрозила санкциями организаторам голосования за поправки к российской Конституции на оккупированных территориях Донбасса и в Крыму.