Евросоюз продлил "крымские" санкции против России

Совет Европейского союза в четверг, 20 июня, принял решение о продлении санкций против Российской Федерации за аннексию Крыма и Севастополя. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Совета ЕС.

В заявлении говорится, что во время заседания Рада приняла решение продолжить "крымские санкции" еще на один год. Так, действие санкций продлили до 23 июня 2020 года.

"20 июня 2019 года Совет продлил применение ограничительных мер в ответ на незаконную аннексию Россией Крыма и Севастополя до 23 июня 2020 года", - сообщили в Совете ЕС.

Отмечается, что санкции касаются физических лиц и компаний, которые располагаются на территории Европейского союза. К ограничениям входят запрет на импорт в ЕС товаров из аннексированных Крыма и Севастополя, инвестиции, туристические услуги и экспорт определенных товаров и технологий на территорию Крыма.

Напомним, ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила, об успешном сдерживании Российской Федерации благодаря санкциям, введенных Евросоюзом.

Ранее послы стран Европейского союза согласовали продолжение санкций против Российской Федерации за аннексию Крыма и Севастополя. Официальное продление санкций ожидалось в течение ближайших недель. Санкции предусматривают запрет на инвестиции на территорию полуострова в течение следующего года.