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Євросоюз продовжив санкції за кібератаки ще на рік: торкнеться громадян Росії

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Європа, Вівторок 18 травня 2021 00:27
Євросоюз продовжив санкції за кібератаки ще на рік: торкнеться громадян Росії Фото: Євросоюз продовжив санкції за кібератаки (pixabay)
Автор: Наталья Скороход

Євросоюз продовжив санкції за кібератаки ще на рік. Вони торкнуться і громадян Росії, які причетні до атак.

Про це йдеться у заяві Ради ЄС.

Сьогодні Рада ЄС вирішила продовжити рамки обмежувальних заходів проти кібератак, що загрожують ЄС або його державам-членам, ще на рік, до 18 травня 2022 року.

Там відзначили, що ця структура дозволяє ЄС вводити цільові обмежувальні заходи щодо осіб або організацій, що беруть участь в кібератаках, які мають значний вплив і являють собою зовнішню загрозу для ЄС або його держав-членів.

"Обмежувальні заходи можуть також застосовуватися у відповідь на кібератаки на треті держави або міжнародні організації, якщо такі заходи вважаються необхідними для досягнення цілей спільної зовнішньої політики і політики безпеки", - йдеться в повідомленні.

Там нагадали, що на даний час санкції застосовуються до восьми фізичним особам і чотирьом організаціям і включають заморожування активів і заборону на поїздки. Крім того, фізичним та юридичним особам з ЄС заборонено надавати кошти перерахованим особам.

Нагадаємо, два росіянина визнали себе винними в кібератаках проти США. Також до кібератак причетні громадяни Литви та Естонії.

Раніше повідомлялося, що Росія збільшила число кібератак на Україну. Про це детально розповіли в СБУ.

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