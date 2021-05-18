Євросоюз продовжив санкції за кібератаки ще на рік: торкнеться громадян Росії

Євросоюз продовжив санкції за кібератаки ще на рік. Вони торкнуться і громадян Росії, які причетні до атак.

Сьогодні Рада ЄС вирішила продовжити рамки обмежувальних заходів проти кібератак, що загрожують ЄС або його державам-членам, ще на рік, до 18 травня 2022 року.

Там відзначили, що ця структура дозволяє ЄС вводити цільові обмежувальні заходи щодо осіб або організацій, що беруть участь в кібератаках, які мають значний вплив і являють собою зовнішню загрозу для ЄС або його держав-членів.

"Обмежувальні заходи можуть також застосовуватися у відповідь на кібератаки на треті держави або міжнародні організації, якщо такі заходи вважаються необхідними для досягнення цілей спільної зовнішньої політики і політики безпеки", - йдеться в повідомленні.

Там нагадали, що на даний час санкції застосовуються до восьми фізичним особам і чотирьом організаціям і включають заморожування активів і заборону на поїздки. Крім того, фізичним та юридичним особам з ЄС заборонено надавати кошти перерахованим особам.