Евросоюз призвал тщательно расследовать нападение на танкеры

Фото: Front Altair (Pakistan Point)

Главы МИД европейских стран требуют "настоящего расследования" инцидента

Министры иностранных дел стран Европейского союза призвали провести независимое расследование недавних нападений на танкеры в Оманском заливе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Как сообщается, во время встречи руководителей МИД стран-членов Евросоюза, которая проходит сегодня, 17 июня, в Люксембурге, европейские дипломаты присоединились к призыву генсека ООН Антониу Гутерриша провести независимое расследование нападений на танкеры.

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто отметил, что необходимо провести "настоящее расследование" инцидента и выяснить все факты, чтобы доказать или опровергнуть причастность Ирана.

В свою очередь глава люксембургского МИД Жан Ассельбор сравнил современную ситуацию в Персидском заливе с событиями 2003 года, когда США обосновывали вторжение в Ирак наличием доказательств попытки Саддама Хусейна применить химическое и биологическое оружие.

Напомним, ранее наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман обвинил Иран в недавней атаке на два танкера в Оманском заливе. По словам Салмана, именно Тегеран несет ответственность за нападения на танкеры в Оманском заливе.

РБК-Украина писало, что министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант обвинил Иран в нападении на танкеры в Оманском заливе. По словам Ханта, к такому выводу пришло британское правительство после "собственной оценки" инцидента.