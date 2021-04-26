Евросоюз призвал Сербию активнее присоединяться к санкциям в рамках вступления в ЕС

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель призвал Сербию активнее подключаться к санкционным режимам Евросоюза . По его словам, единая позиция Белграда и Брюсселя в этом вопросе – одним из элементов сближения стран.

Об этом Жозеп Боррель заявил в ходе пресс-конференции.

Он отметил, что власти Сербии должны более активно подключаться к внешнеполитическим санкционным режимам Евросоюза. По его словам, это является одним из элементов сближения внешней политики Белграда и Брюсселя в рамках процесса вступления в ЕС

Боррель подчеркнул, что "вступлению Сербии в ЕС нет альтернативы". Он также отметил, что вступление в Евросоюз "должно быть главным стимулом для развития диалога" между Белградом и Приштиной.

Боррель сообщил, что ЕС готов осуществить "инвестиции на очень выгодных условиях" в железнодорожный проект, который свяжет Сербию с Северной Македонией.