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Євросоюз закликав Сербію активніше приєднуватися до санкцій в рамках вступу в ЄС

Автор: РБК-Україна

Глава зовнішньополітичної служби ЄС Жозеп Боррель закликав Сербію активніше підключатися до режиму санкції Євросоюзу.За його словами, єдина позиція Белграда і Брюсселя в цьому питанні - одним з елементів зближення країн.

Про це Жозеп Боррель заявив в ході прес-конференції.

Він зазначив, що влада Сербії повинні більш активно підключатися до зовнішньополітичних режим санкцій Євросоюзу. За його словами, це є одним з елементів зближення зовнішньої політики Белграда і Брюсселя в рамках процесу вступу в ЄС

Боррель підкреслив, що "вступу Сербії в ЄС немає альтернативи". Він також зазначив, що вступ до Євросоюзу "має бути головним стимулом для розвитку діалогу" між Белградом і Приштиною.

Боррель повідомив, що ЄС готовий здійснити "інвестиції на дуже вигідних умовах" в залізничний проєкт, який зв'яже Сербію з Північної Македонією.

Нагадаємо, Еврорада 25 травня проведе очний саміт в Брюсселі. До порядку увійшли відносини з Росією, клімат і пандемія COVID-19.

Відзначимо, 22 квітня в Європейському Союзі заявили про готовність до "рішучих дій" у відповідь на підривні дії РФ. Зокрема, йдеться про дії російських спецслужб щодо держав-членів організації.

Як писало РБК-Україна, раніше високий представник Євросоюзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель закликав Росію відвести війська від кордону України.

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