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Євросоюз не визнав результати президентських виборів в окупованому Криму

НовиниПолітика    19.03.2018 - 18:31
Фото: прапори України та Євросоюзу (twitter.com/VGroysman)
Фото: прапори України та Євросоюзу (twitter.com/VGroysman)

ЄС не визнав підсумки голосування в окупованому Росією Криму

Європейський союз (ЄС) не визнав підсумки голосування в окупованому Росією Криму в рамках виборів президента РФ і закликав вивчити повідомлення про порушення, які надходили від міжнародних спостерігачів. Про це йдеться в заяві прес-секретаря Європейської служби зовнішніх зв'язків (EEAS) Майї Косьянчич.

У заяві вказано, що ЄС грунтується на попередньому звіті місії іноземних спостерігачів Бюро з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) та Парламентської асамблеї організації.

"Європейський союз не визнає незаконну анексію Криму і Севастополя Росією, а значить, не визнає проведення виборів на півострові. Робота спостерігачів ОБСЄ та участь у спостереженні дипломатів країн ЄС на територію півострова не поширювалося", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Евросоюз залишається прихильним реалізації своєї політики невизнання, в тому числі за допомогою обмежувальних заходів. ЄС знову закликає всі держави-члени ООН розглянути можливість вжиття аналогічних заходів щодо невизнання згідно з резолюцією Генеральної Асамблеї ООН 68/262. Європейський союз не визнає проведення виборів Російською Федерацією на Кримському півострові.

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Теги: Евросоюз, Крим
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