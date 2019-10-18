Евросоюз пригрозил США ответными санкциями

В Европейском союзе выразили сожаление в связи с решением США ввести новые торговые пошлины против ЕС по делу Airbus и пообещали ввести ответные пошлины, мотивируя их нарушениями США в деле Boeing. Об этом заявила глава Еврокомиссии по торговле Сесилия Мальмстрем, передает Rеuters.

Еврокомиссар напомнила, что в рамках дела Boeing было признано, что США нарушают правила Всемирной торговой организации (ВТО).

"Мы сожалеем о решении США ввести пошлины. Этот шаг не оставляет нам иного выхода кроме ответного введения наших тарифов по делу Boeing, в котором была установлена ответственность США в нарушении норм ВТО", - заявила она.

В то же время она подчеркнула уверенность Еврокомиссии, что "введение торговых тарифов не соответствует долгосрочным интересам обеих сторон", от которых пострадают как ЕС, так и США, а более всего - западное самолетостроение.

"Тарифы могут нанести существенный удар по глубоко интегрированным производственным цепочкам в самолетостроении США и ЕС, что приведет к сопутствующему ущербу для многих других секторов экономики", - заявила Мальмстрем.

По ее словам, Еврокомиссия будет следить за воздействием объявленных американских контрмер на европейские продукты, особенно в сельскохозяйственном секторе.

"Еврокомиссия будет мониторить действие пошлин США и обеспечит защиту европейских производителей, в том числе в аграрном секторе, которые попадут под эти тарифы", - отметила еврокомиссар

Она напомнила, что ВТО нашла как нарушения ЕС по иску США против Airbus, так и нарушения США по иску ЕС против Boeing.

"Как крупнейшие в мире производители самолетов США и ЕС несут общую ответственность за то, чтобы сесть за стол переговоров и согласовать сбалансированное решение, которое бы соответствовало нормам ВТО", - сказала еврокомиссар.

Напомним, торговое представительство США ввело новые пошлины на ряд европейских товаров на общую стоимость в 7,5 млрд долларов.

Как указано в официальном сообщении ведомства, пошлины на 25% согласовала Всемирная торговая организация (ВТО), которая рассмотрела претензии Вашингтона к Брюсселю. Также вводятся пошлины на ввозимые из Евросоюза воздушные суда в размере 10%.

РБК-Украина сообщало, что ЕС введет контрмеры в ответ на новые пошлины на ряд европейских товаров.