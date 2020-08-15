Евросоюз предложит Лукашенко содействие в переговорах с оппозицией

Его призвали начать диалог с гражданским обществом
Евросоюз предложит Минску свое содействие диалогу с оппозицией для урегулирования политического кризиса, который сложился в республике после выборов ее президента. В ЕС призвали власти Беларуси прекратить насилие.
Об этом говорится в заявлении Совета ЕС по итогам заседания.
Отмечается, что ЕС выдвинет белорусским властям предложение о поддержке в налаживании и содействии диалогу между политическими властями, оппозицией и более широким обществом в целях урегулирования нынешнего кризиса.
Также Совет министров считает, что выборы в республике были сфальсифицированы и не признает их итогов в том виде, в котором их представил ЦИК.
Напомним, ЕС согласовал введение санкций по отношению в связи с использованием силы во время протестов и фальсификаций на выборах.
Отметим, по официальным результатам ЦИК Беларуси, победу в выборах одержал Александр Лукашенко, набрав 80% голосов.