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Євросоюз запропонує Лукашенко сприяння в переговорах з опозицією

ЄС, Субота 15 серпня 2020 00:21
Євросоюз запропонує Лукашенко сприяння в переговорах з опозицією
Фото: прапори Євросоюзу (csamir.com)
Автор: Артур Родивилов

Його закликали почати діалог з громадянським суспільством

Євросоюз запропонує Мінську своє сприяння діалогу з опозицією для врегулювання політичної кризи, яка склалася в республіці після виборів президента. У ЄС закликали владу Білорусі припинити насильство.

Про це йдеться в заяві Ради ЄС за підсумками засідання.

Наголошується, що ЄС висуне білоруській владі пропозицію про підтримку у налагодженні та сприянні діалогу між політичною владою, опозицією і широкою громадськістю з метою врегулювання нинішньої кризи.

Також Рада міністрів вважає, що вибори в республіці були сфальсифіковані та не визнає їхніх підсумків в тому вигляді, в якому їх представила ЦВК.

Нагадаємо, ЄС погодив введення санкцій у зв'язку з використанням сили під час протестів і фальсифікацій на виборах.

Зазначимо, за офіційними результатами ЦВК Білорусі, перемогу на виборах отримав Олександр Лукашенко, набравши 80% голосів.

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