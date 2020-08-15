Євросоюз запропонує Лукашенко сприяння в переговорах з опозицією

Фото: прапори Євросоюзу (csamir.com)

Його закликали почати діалог з громадянським суспільством

Євросоюз запропонує Мінську своє сприяння діалогу з опозицією для врегулювання політичної кризи, яка склалася в республіці після виборів президента. У ЄС закликали владу Білорусі припинити насильство.

Про це йдеться в заяві Ради ЄС за підсумками засідання.

Наголошується, що ЄС висуне білоруській владі пропозицію про підтримку у налагодженні та сприянні діалогу між політичною владою, опозицією і широкою громадськістю з метою врегулювання нинішньої кризи.

Також Рада міністрів вважає, що вибори в республіці були сфальсифіковані та не визнає їхніх підсумків в тому вигляді, в якому їх представила ЦВК.

Нагадаємо, ЄС погодив введення санкцій у зв'язку з використанням сили під час протестів і фальсифікацій на виборах.

Зазначимо, за офіційними результатами ЦВК Білорусі, перемогу на виборах отримав Олександр Лукашенко, набравши 80% голосів.