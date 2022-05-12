Евросоюз потратит 195 млрд евро, чтобы снизить энергозависимость от России, - СМИ

ЕС потратит 195 миллиардов евро за следующие пять лет, чтобы обеспечить себе энергетическую независимость от России. Основными векторами перспективных планов развития являются развитие альтернативных источников энергии и снижение потребления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times .

Проект предложений Европейской комиссии показывает, что Брюсселю потребуются дополнительные инвестиции до 2027 года, помимо планов по увеличению расходов на сокращение выбросов углерода. ЕС также придется сократить потребление энергии больше, чем предполагалось ранее, чтобы достичь амбициозных целей по нулевым выбросам углерода к 2050 году.

Брюссель также стремится ускорить внедрение возобновляемых источников энергии, чтобы к 2030 году они покрывали 45% всего спроса на энергию по сравнению с целевым показателем в 40%.

Наряду с этим ЕС необходимо будет найти способы снизить зависимость европейской промышленности от природного газа. Массовый переход производства на возобновляемый водород и биометан могут сэкономить до 35 млрд кубометров природного газа к 2030 году.