Євросоюз посилить санкції проти Ірану, - Шольц

"За цю жорстокість і зневагу до людського життя одних лише слів недостатньо. Ось чому ми вживаємо заходів. Євросоюз уже ввів кілька пакетів санкцій. Подальші санкції будуть додані наступного тижня. Ми хочемо продовжувати посилювати тиск на Корпус вартових революції та політичне керівництво", – заявив канцлер.

За його словами, Берлін також підтримує зусилля щодо збирання доказів, щоб винних можна було притягнути до відповідальності. Іран є членом ООН і зобов'язався підтримувати та захищати права людини, це мірило, яким світ оцінює дії іранського керівництва.

"Іранський уряд несе відповідальність за нинішній спалах насильства", - наголосив Шольц.

Як повідомлялося, через смерть Махси Аміні, яку затримала "поліція моралі", дедалі більше людей виходять на вулиці у містах Ірану. Вже відомо про понад 300 убитих, понад 14 тисяч заарештованих і десятки смертних вироків за участь у протестах.