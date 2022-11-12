UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Євросоюз посилить санкції проти Ірану, - Шольц

Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Євросоюз найближчим часом посилить санкції проти Ірану за жорстоке придушення протестів опозиціонерів.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kanzler kompakt.

"За цю жорстокість і зневагу до людського життя одних лише слів недостатньо. Ось чому ми вживаємо заходів. Євросоюз уже ввів кілька пакетів санкцій. Подальші санкції будуть додані наступного тижня. Ми хочемо продовжувати посилювати тиск на Корпус вартових революції та політичне керівництво", – заявив канцлер.

За його словами, Берлін також підтримує зусилля щодо збирання доказів, щоб винних можна було притягнути до відповідальності. Іран є членом ООН і зобов'язався підтримувати та захищати права людини, це мірило, яким світ оцінює дії іранського керівництва.

"Іранський уряд несе відповідальність за нинішній спалах насильства", - наголосив Шольц.

Як повідомлялося, через смерть Махси Аміні, яку затримала "поліція моралі", дедалі більше людей виходять на вулиці у містах Ірану. Вже відомо про понад 300 убитих, понад 14 тисяч заарештованих і десятки смертних вироків за участь у протестах.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що Росія передала Ірану готівку та захоплені в Україні зразки західної зброї в обмін на дрони, які використовує для ударів по українській інфраструктурі.

Тегеран, зі свого боку, неодноразово заперечував передачу безпілотників Росії, але пізніше визнав, що постачав їх нібито перед початком повномасштабного вторгнення ворога на територію нашої країни.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Санкції проти ІрануОлаф ШольцЕвросоюз