Евросоюз ужесточит санкции против Ирана, - Шольц

"За эту жестокость и презрение к человеческой жизни одних только слов недостаточно. Вот почему мы принимаем меры. Евросоюз уже ввел несколько пакетов санкций. Дальнейшие санкции будут добавлены на следующей неделе. Мы хотим продолжать усиливать давление на Корпус стражей революции и политическое руководство", – заявил канцлер.

По его словам, Берлин также поддерживает усилия по сбору улик, чтобы виновных можно было привлечь к ответственности. Иран является членом ООН и обязался поддерживать и защищать права человека, это мерило, по которому мир оценивает действия иранского руководства.

"Иранское правительство несёт ответственность за нынешнюю вспышку насилия", - подчеркнул Шольц.

Как сообщалось, из-за смерти Махсы Амини, которую задержала "полиция морали", всё больше людей выходят на улицы в городах Ирана. Уже известно о свыше 300 убитых, более 14 тысячах арестованных и десятках смертных приговоров за участие в протестах.