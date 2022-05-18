Евросоюз пока не в состоянии одобрить нефтяное эмбарго против РФ, - еврокомиссар

Члены Европейского Союза не могут согласовать запрет на импорт российской нефти. Об этом заявил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг европейского чиновника.
Страны ЕС не достигли согласия по эмбарго на нефть из РФ. Отсутствие договоренностей признал еврокомиссар Джентилони.
"Мы пока не можем завершить обсуждение этого вопроса", – заявил он.
Ранее Еврокомиссия не упомянула запрет на импорт российской нефти в базовом сценарии экономического прогноза. Он рассчитан на 2022-2023 годы.
Шестой пакет антироссийских санкций ЕС обсуждает в течение нескольких недель. Его принятие блокирует позиция Венгрии, требующей возместить экономические потери от отказа от нефти из РФ.
К слову, правительство Словакии предложило ввести спецналог на нефть из РФ.
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