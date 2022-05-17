Нефть дешевеет, поскольку Венгрия блокирует эмбарго ЕС против России

Цены на нефть снизились во вторник, 17 мая, поскольку Венгрия сопротивлялась предложению Европейского союза о запрете импорта российской нефти, шагу, который приведет к сокращению мировых поставок. Кроме того, инвесторы зафиксировали прибыль после недавнего ралли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 0,2%, до 114,02 долларов за баррель, в то время как фьючерсы на американскую нефть марки WTI упали на 0,3%, до 113,85 долларов за баррель. Оба контракта выросли более чем на 2% в понедельник после скачка на 4% в пятницу.

В понедельник министры иностранных дел ЕС потерпели неудачу в своих попытках оказать давление на Будапешт, чтобы он снял вето на предложенное нефтяное эмбарго против России после вторжения этой страны в Украину. Эмбарго потребует одобрения всех стран ЕС.

Тем не менее, общее настроение в отношении цен оставалось позитивным на фоне оптимизма по поводу восстановления спроса в Китае, поскольку страна надеется ослабить ограничения, нанесенные COVID-19, которые нанесли ущерб его экономике, говорят аналитики.

Планы Шанхая по поэтапному ослаблению карантина из-за COVID-19 вызвали ожидания восстановления спроса в Китае, сказал Хироюки Кикукава, генеральный менеджер по исследованиям Nissan Securities.

"Поскольку в США приближается начало летнего автомобильного сезона на фоне дефицита топлива, ожидается, что цены на нефть поднимутся до 120 долларов за баррель", - сказал он.

Что касается предложения, то американские производители наращивают запасы, чтобы пополнить запасы, которые сократились после начала войны России с Украиной.

Напомним, 16 мая главы МИД стран ЕС в очередной раз не смогли утвердить шестой пакет санкций против России. Наиболее острым был вопрос введения нефтяного эмбарго, которое входит в шестой пакет санкций