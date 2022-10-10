ЄС планує наступного року надавати Україні 1,5 млрд євро щомісяця, - Politico

Наразі комісія обговорює з міністерствами фінансів країн ЄС, як можна було б надати підтримку. Чиновники додають, що загальна сума, а також частка грантів чи позик все ще обговорюються.

Вже наступного тижня можуть надійти пропозиції або напередодні конференції з відновлення України у Берліні 25 жовтня, яку організувала Німеччина.

"Надання короткострокової допомоги у вигляді макрофінансової допомоги Україні досі здійснювалося на разовій основі", - заявив єврокомісар з бюджету Йоганнес Ган

Також Ган заявив, що з огляду на постійну потребу допомоги можна було б розглянути більш структуроване рішення для більш високого ступеня передбачуваності. Саме тому він працюю з країнами ЄС над рішенням, яке дозволить мати більш структуровану, передбачувану та автоматизовану підтримку принаймні наступного року.