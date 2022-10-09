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ЄС хоче розширити військову допомогу Україні: що відомо

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Брюссель, Неділя 09 жовтня 2022 15:27
ЄС хоче розширити військову допомогу Україні: що відомо Фото: ЄС хоче значно розширити військову допомогу Україні (flick com libereurope)
Автор: Наталія Юрченко

Євросоюз планує збільшити військову допомогу Україні. Йдеться про навчання українських військових в Європі та розширення фінансової місії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Welt.

За даними видання, ЄС планує до наступної зими провести навчання для 15 тисяч українських захисників, а пізніше збільшити місію.

"У внутрішньому листі у вересні Київ запросив підготовку для дев'яти бригад, кожна з яких може налічувати до 5000 осіб", - йдеться у повідомленні.

Остаточне рішення міністри закордонних справ ЄС офіційно схвалять на зустрічі у Люксембурзі у середині жовтня.

Також ЄС хоче збільшити військову допомогу Україні через Європейський фонд миру. Наразі Україні виділили близько 2,6 млрд євро. Планується, що до 2027 року фінансування збільшить від 10 до 12 млрд євро. Проте поки офіційного рішення немає.

Нагадаємо, раніше посол ЄС в Україні Матті Маасікас в інтерв'ю РБК-Україна розповів, як Європа допомагає Україні через фонд миру.

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